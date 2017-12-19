Советник президента Палестины передаст Путину послание от Аббаса

Москва, 19 декабря. Советник президента Палестины по внешнеполитическим вопросам и международным отношениям Набиль Шаат привез послание для президента России Владимира Путина от палестинского лидера Махмуда Аббаса.

Он передаст его главе РФ через министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом Шаат лично сообщил во вторник ТАСС. По словам Шаата, в послании Аббас обращается к Путину с просьбой о посредничестве в урегулировании палестино-израильского конфликта.

«Содержание послания заключается в следующем: мы стремимся к тому, чтобы США утратили монополию в мирном процессе, и очень хотим, чтобы Россия играла очень важную роль в ближневосточном урегулировании в будущем», — сообщил Шаат.

Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил о том, что Вашингтон в одностороннем порядке признает столицей Израиля Иерусалим и переносит туда из Тель-Авива свое посольство. Решение Белого дома вызвала акции протестов на Ближнем Востоке. Мировые лидеры выступили с критикой американской позиции.