Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Житель Карелии отсудил у «АвтоВАЗа» новую Lada Vesta взамен бракованной
Общество
Защита Улюкаева обжаловала приговор
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Защита Улюкаева обжаловала приговор

    14:12  19 Декабря 2017  /обновлено: 14:12  19 Декабря 2017
    111

    Защита Улюкаева обжаловала приговор

    Москва, 19 декабря. Защита осужденного за вымогательство взятки бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева обжаловала приговор. Об этом сообщила пресс-секретарь Замоскворецкого суда Москвы Эмилия Хиль.
    «В суд поступила апелляционная жалоба на приговор от адвоката Дареджан Квеидзе, представляющей интересы Алексея Улюкаева», — уточнила она в комментарии ТАСС. 

    Напомним, 15 декабря экс-глава МЭР был приговорен к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 млн рублей. Сам он считает приговор несправедливым.

    «Я считаю приговор несправедливым, буду продолжать бороться», — заявил Улюкаев.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #улюкаев #приговор #защита #жалоба
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть