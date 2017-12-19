Защита Улюкаева обжаловала приговор

Москва, 19 декабря. Защита осужденного за вымогательство взятки бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева обжаловала приговор. Об этом сообщила пресс-секретарь Замоскворецкого суда Москвы Эмилия Хиль.

«В суд поступила апелляционная жалоба на приговор от адвоката Дареджан Квеидзе, представляющей интересы Алексея Улюкаева», — уточнила она в комментарии ТАСС.

Напомним, 15 декабря экс-глава МЭР был приговорен к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 млн рублей. Сам он считает приговор несправедливым.