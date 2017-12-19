На «Форуме действий» ОНФ в Москве обсудили жилье, дороги и кредитные ловушки для россиян. ФАН-ТВ

В Москве проходит итоговый «Форум Действий» Общероссийского народного фронта, самый масштабный за все шесть лет истории движения. Больше 4000 участников – активисты и эксперты ОНФ, руководители федеральных органов власти, представители молодежи из самых разных уголков страны – обсуждают новые амбициозные идеи, прорывные модели и управленческие решения, которые призваны улучшить качество жизни россиян. Форум посетила съемочная группа ФАН-ТВ.

Как улучшить уровень и качество жизни сельского населения? Зачем нужно обязать управляющие компании вести отдельные банковские счета по каждому дому? Какая городская среда считается комфортной, и с чего начать решение проблемы мусора? Участники форума обсудили острые вопросы в самых разных сферах и подвели очередные итоги работы ОНФ в уходящем году.

Руководитель Исполкома ОНФ Алексей Анисимов рассказал:

– Нам удалось добиться того, что пожелания граждан по участкам дорог, которые должны быть отремонтированы, выполнены на 20 % в этом году и уже на 30 % запланированы и включены в план 2018 года. Эта задача и ставилась президентом, чтобы учитывать мнение граждан.

Особое внимание эксперты Народного Фронта уделяют качеству исполнения «майских указов» президента. Одна из самых актуальных тем – ликвидация аварийного жилья и строительство нового. В минувшие годы часть новостроек возвели с серьезными дефектами. По инициативе ОНФ в 2016-м были внесены изменения в жилищное законодательство. В результате из сотни новых аварийных домов сегодня полностью отремонтированы 70.

Виктор Рожков, руководитель центра ОНФ «Народная экспертиза», в беседе с корреспондентом ФАН-ТВ разъяснил ситуацию:

– Доля домов, которые возводились со значительными дефектами качества (а это такие дефекты, которые иной раз даже угрожают жизни человека: это грибок на стенах, применение материалов, которые выделяют в атмосферу вредные вещества, и дышать таким тоже очень опасно), по нашим оценкам, составляла на середину 2015 года порядка 16 %. Те последние мониторинги, которые мы проводили в этом году, это в апреле 2017 года, и буквально прямо недавно мы почти уже подвели итоги декабрьского мониторинга, – эта цифра упала до 5 %.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева, выступая перед журналистами, сказала:

– Мы не просто рассказываем о проблемах, мы доводим их до конца, системно меняя законодательство страны. В частности, сегодня по шести площадкам наши активисты тоже будут предлагать реальные изменения законодательства, с которыми мы уже потом как законодатели, как депутаты будем реально работать.

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По словам активистов ОНФ, остается невыполненным поручение президента о доработке механизма ответственного кредитования и закона о финансовом уполномоченном. Россияне берут все больше кредитов, но до сих пор не могут решать споры с банками и микрофинансовыми организациями в досудебном порядке. Многие продолжают попадать на удочку мошенников, которые придумывают новые способы незаконной наживы.

Александра Бурцева, пресс-секретарь проекта ОНФ «За права заемщиков», пообщалась с репортером ФАН-ТВ на эту тему:

– Когда человек приходит в банк и берет кредит, появляются люди, которые узнают о том, что он взял кредит, и в нагрузку к этому кредиту, как правило, идет страховка. Расстрахователи предлагают вернуть эту страховку. Есть такие граждане, которые под предлогом избавления от страховок, от кредитов завладевают персональными данными. Есть случаи, когда люли, обратившись к раздолжнителям, например, оставались без единственного жилья, без крыши над головой.

По традиции, все предложения, которые буду сформулированы на форуме, общественники и активисты Народного фронта направят в надзорные органы, а также обсудят совместно с администрацией президента РФ Владимира Путина и правительством страны.

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