Саакашвили пожалел украинцев: Во время праздников «дергать» не будем

Киев, 19 декабря. Грузино-украинский политик, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что взял паузу в проведении массовых акций, чтобы «не дергать» украинцев во время новогодних праздников.

Приостановка массовых акции в Киеве связана с зимними праздниками, объяснил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

«Неблагодарное дело — украинцев дергать на новогодние и рождественские праздники. Это связано только с этим», — сказал бывший украинский чиновник, его слова приводит Lb.ua.

Саакашвили напомнил, что каждый марш сторонников «Движения новых сил» и ряда других политических сил сопровождался провокациями. В связи с этим необходимо иметь четкий механизм защиты от провокаций, добавил он.

Напомним, что 17 декабря протестующие штурмовали Октябрьский дворец, произошли столкновения с полицией, при которых пострадали 16 сотрудников правопорядка. Правоохранительные органы Украины возбудили три уголовных дела.