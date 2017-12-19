Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Платные парковки в Перми принесли в городской бюджет более 30 млн рублей
Украина
Саакашвили пожалел украинцев: Во время праздников «дергать» не будем
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Саакашвили пожалел украинцев: Во время праздников «дергать» не будем

    14:23  19 Декабря 2017  /обновлено: 14:23  19 Декабря 2017
    863

    Саакашвили пожалел украинцев: Во время праздников «дергать» не будем

    Киев, 19 декабря. Грузино-украинский политик, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что взял паузу в проведении массовых акций, чтобы «не дергать» украинцев во время новогодних праздников. 

    Приостановка массовых акции в Киеве связана с зимними праздниками, объяснил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

    «Неблагодарное дело — украинцев дергать на новогодние и рождественские праздники. Это связано только с этим», — сказал бывший украинский чиновник, его слова приводит Lb.ua.

    Саакашвили напомнил, что каждый марш сторонников «Движения новых сил» и ряда других политических сил сопровождался провокациями. В связи с этим необходимо иметь четкий механизм защиты от провокаций, добавил он.

    Напомним, что 17 декабря протестующие штурмовали Октябрьский дворец, произошли столкновения с полицией, при которых пострадали 16 сотрудников правопорядка. Правоохранительные органы Украины возбудили три уголовных дела.

    Саакашвили пожалел украинцев: Во время праздников «дергать» не будем

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #украина #саакашвили
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть