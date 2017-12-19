«Порошенко сдается»: Азаров рассказал об эксперименте над Украиной

Москва, 19 декабря. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что над Украиной проводится эксперимент, который еще не проводился ни в одной стране мира.

«Порошенко сдается, — написал политик на своей странице в социальной сети Facebook. — МихоМайдан, а точнее американское посольство, додавилоПорошенко, и он публично пообещал внести законопроект о создании в Украине Антикоррупционного суда, таким образом он сдался».

По его словам, теперь на Украине будут действовать две ветви судов, чего нет ни в одной другой стране.

Азаров предложил создать и другие линии судов, где, например, будут разбирать дела по разводам, убийствам и так далее.

При этом он указал на отсутствие инстанций, в которых украинцы смогли бы оспаривать решения нового антикоррупционного суда.

«Словом, над Украиной проводится эксперимент, который нигде: ни в США, ни в Германии, ни в Зимбабве, ни в Эфиопии не проводился», — добавил Азаров, отметив, что нынешние украинские власти пробуют в стране все, что угодно.

Напомним, 7 декабря Порошенко заявил, что в течение двух недель внесет в Раду законопроект о Высшем антикоррупционном суде, если до начала следующей недели этого не сделают сами парламентарии.