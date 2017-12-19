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Политика
Нарышкин рассказал о гибридной войне США против стран СНГ
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    Нарышкин рассказал о гибридной войне США против стран СНГ

    15:07  19 Декабря 2017  /обновлено: 15:07  19 Декабря 2017
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    Нарышкин рассказал о гибридной войне США против стран СНГ

    Москва, 19 декабря. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин поделился мнением о политике США по отношению к странам восточной Европы, заявив, что Вашингтон ведет «гибридную войну» против стран СНГ.

    «Масштаб (работы, проводимой США — прим. ФАН) позволяет говорить о необъявленной гибридной войне, которую США ведут против наших государств», — заявил Нарышкин, выступая на заседании Совета глав органов безопасности и спецслужб СНГ. 

    Он добавил, что «политические конкуренты» прикладывают все усилия, чтобы не допустить расширения деловых и торговых связей внутри стран СНГ. Нарышкин отметил, что в частности препятствия заметны в вопросе перехода на нацвалюты во взаиморасчетах и развитии транзитных возможностей.

    Кроме того, глава СВР поделился мнением о политике США по отношению к Украине, указав, что Вашингтон рассчитывает на «демонтаж» существующих национальных систем руководства страны.   

    Автор: Федор Веснин
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    #сша #нарышкин #снг #служба внешней разведки
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