Нарышкин рассказал о гибридной войне США против стран СНГ

Москва, 19 декабря. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин поделился мнением о политике США по отношению к странам восточной Европы, заявив, что Вашингтон ведет «гибридную войну» против стран СНГ.

«Масштаб (работы, проводимой США — прим. ФАН) позволяет говорить о необъявленной гибридной войне, которую США ведут против наших государств», — заявил Нарышкин, выступая на заседании Совета глав органов безопасности и спецслужб СНГ.

Он добавил, что «политические конкуренты» прикладывают все усилия, чтобы не допустить расширения деловых и торговых связей внутри стран СНГ. Нарышкин отметил, что в частности препятствия заметны в вопросе перехода на нацвалюты во взаиморасчетах и развитии транзитных возможностей.

Кроме того, глава СВР поделился мнением о политике США по отношению к Украине, указав, что Вашингтон рассчитывает на «демонтаж» существующих национальных систем руководства страны.