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Фура с шоколадом и кормом для животных пропала на пути из Москвы в Петербург
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    Фура с шоколадом и кормом для животных пропала на пути из Москвы в Петербург

    13:51  19 Декабря 2017  /обновлено: 13:52  19 Декабря 2017
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    Фура с шоколадом и кормом для животных пропала на пути из Москвы в Петербург

    Санкт-Петербург, 19 декабря. Грузовик, нагруженный шоколадом и кормами для животных, пропал по дороге из Москвы в Петербург.

    В понедельник фура должна была прибыть на склад в поселке Ям-Ижора в Ленинградской области, однако этого не произошло. В настоящее время местоположение автомобиля неизвестно, 46-летний водитель грузовика на связь не выходит, пишет «Комсомольская правда – Санкт-Петербург».

    Директор петербургской транспортной компании направил заявление в правоохранительные органы. Теперь поисками фуры с шоколадом и кормами занимается полиция. О сумме ущерба пока не сообщается.  

    Автор: Алексей Громов
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    #петербург #шоколад #грузовик #пропажа
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