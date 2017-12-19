Фура с шоколадом и кормом для животных пропала на пути из Москвы в Петербург

Санкт-Петербург, 19 декабря. Грузовик, нагруженный шоколадом и кормами для животных, пропал по дороге из Москвы в Петербург.

В понедельник фура должна была прибыть на склад в поселке Ям-Ижора в Ленинградской области, однако этого не произошло. В настоящее время местоположение автомобиля неизвестно, 46-летний водитель грузовика на связь не выходит, пишет «Комсомольская правда – Санкт-Петербург».

Директор петербургской транспортной компании направил заявление в правоохранительные органы. Теперь поисками фуры с шоколадом и кормами занимается полиция. О сумме ущерба пока не сообщается.