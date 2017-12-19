Прага, 19 декабря. Член Совета старейшин Чехии Ярослав Дубрава считает, что военное присутствие США в Сирии не является легитимным.

Сирийское информационное агентство «САНА» сообщило, что в своем интервью Ярослав Дубрава отметил отрицательное влияние Вашингтона на ситуацию в Ближневосточном регионе. Дубрава заявил, что США сами разожгли войну в Сирийской арабской республике и стремятся к разрушению сирийского государства, как это было ранее продемонстрировано в Ливии и Ираке.

Чешский представитель считает, что никто не давал Белому дому права экспортировать свои идеи и «демократию» в другие страны и только народ Сирии должен выбирать своего президента и определять будущее своей страны.

Дубрава критически высказался о позиции, занятой Евросоюзом по отношению к Сирии. Вместо того, чтобы выступить на стороне САР, ЕС поддерживает американцев, вторгшихся в страну. Член Совета старейшин отметил, что в отличие от США Россия доказала свою заботу о стабильности и поддержании мира.