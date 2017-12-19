«Правда для них губительна»: в ЛНР рассказали, почему Украина саботировала СЦКК

В течение последних нескольких дней в СМИ много писали том, как представители Украины в Совместном центре координации и контроля (СЦКК) пытаются «выжить» российских офицеров — их цель достигнута. Но итогом стал выход из республик Донбасса не только представителей России, но и наблюдателей от Украины. Теперь в главном офисе СЦКК остались только представители ЛНР, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

СЦКК — единственная организация, которая давала альтернативную от Киева или СММ ОБСЕ информацию о событиях на линии разграничения. В координационном центре бок о бок трудились офицеры Народной милиции ЛНР, ВС ДНР, ВС РФ и ВС Украины.

Конечно, работать в таких условиях крайне тяжело. Примерно к маю 2015-го украинская сторона наотрез отказывалась подписывать ежедневную ведомость нарушений режима прекращения огня, дабы не ограничивать себя в фальсификации данных. Неоднократно СМИ публиковали материалы и документы, подтверждающие создаваемые Украиной условия, чтобы усложнить пребывание офицеров и их работу.

Позже Киев стал придумывать различные предлоги, чтобы не пускать представителей республик в Соледар, где находится основной пункт их дислокации. Наконец, последней каплей стало заявление украинской стороны о том, что представителей Российской Федерации будут пропускать туда только при наличии биометрических паспортов.

Ситуация более, чем комичная: сначала представители Украины «недопускают» российских офицеров на территорию, которая находится под контролем Киева, а потом и сами выводят своих наблюдателей из республик. Но смысл СЦКК — совместное наблюдение и координация. И с уходом одной из сторон он теряет всякий смысл.

«Это верно, но официально о ликвидации никто не говорит. СЦКК ЛНР был создан 15 декабря, СЦКК ДНР — раньше, но, по сути, после разрушения совместной работы, они станут представительствами для контактов и решения технических вопросов с Украиной и ОБСЕ. Украина стремилась поломать этот механизм взаимодействия — и небезуспешно. Они проводили и проводят линию на отказ от переговоров с республиками, дабы не было вариантов ни их признания, ни построения диалога, направленного на умиротворение конфликта. СЦКК давала некую альтернативную информацию, хотя бы формально согласованную сторонами, а любая правда для них губительна», — заявил представитель ЛНР в минских переговорах Родион Мирошник.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что очень обеспокоен ситуацией, которая сложилась вокруг СЦКК. Он отметил, что украинский президент Петр Порошенко саботирует работу этой структуры.

«Опасная ситуация сложилась вокруг Совместного центра контроля и координации. Украинская сторона, конкретно лично президент Украины Порошенко, выступив в 2014 году инициатором создания такого Центра, сегодня делает все, чтобы поставить российских офицеров в его составе в невыносимые условия, выдвигая в их адрес неприемлемые требования, и чтобы сам Центр прекратил свое существование», — сказал Лавров.

Помимо того, член Совета Федерации Франц Клинцевич уверен, что у Украины появится чувство вседозволенности. Он отметил, что стоит ожидать крупномасштабного наступления украинской армии на территории Донбасса.