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Политика
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Украина
Гипермаркет Днепра оправдался за тетради с символикой РФ
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    Гипермаркет Днепра оправдался за тетради с символикой РФ

    15:15  19 Декабря 2017  /обновлено: 15:15  19 Декабря 2017
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    Гипермаркет Днепра оправдался за тетради с символикой РФ

    Киев, 19 декабря. Руководство гипермаркета Metro в городе Днепр попыталось объяснить появление на полках тетрадей с изображением российской символики.

    Заместитель директора торгового центра Андрей Мухин прокомментировал скандал вокруг Metro, где покупатели обнаружили тетради с российской символикой. Он констатировал, что проверка показала  — закупок этого товара не проводилось. Последняя партия этих тетрадей поступила в далеком апреле 2014 года.

    Мухин подчеркнул, что не знает, как они попали на полки гипермаркета.

    «Мы не будем говорить, что тетрадку кто-то подложил, потому что для этого у нас нет оснований, но фактически мы не торгуем этим товаром,  — цитирует его «Обозреватель».  — Но, конечно же, мы усилим контроль и будем следить за всем этим».

    Гипермаркет Днепра оправдался за тетради с символикой РФ

    Как выяснилось, производителем тетрадей является торговый дом «Маринель». Однако все указанные на продукции организации номера телефонов не обслуживаются.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #метро #днепр #тетрадь #российская символика
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