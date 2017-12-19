Гипермаркет Днепра оправдался за тетради с символикой РФ

Киев, 19 декабря. Руководство гипермаркета Metro в городе Днепр попыталось объяснить появление на полках тетрадей с изображением российской символики.

Заместитель директора торгового центра Андрей Мухин прокомментировал скандал вокруг Metro, где покупатели обнаружили тетради с российской символикой. Он констатировал, что проверка показала — закупок этого товара не проводилось. Последняя партия этих тетрадей поступила в далеком апреле 2014 года.

Мухин подчеркнул, что не знает, как они попали на полки гипермаркета.

«Мы не будем говорить, что тетрадку кто-то подложил, потому что для этого у нас нет оснований, но фактически мы не торгуем этим товаром, — цитирует его «Обозреватель». — Но, конечно же, мы усилим контроль и будем следить за всем этим».

Как выяснилось, производителем тетрадей является торговый дом «Маринель». Однако все указанные на продукции организации номера телефонов не обслуживаются.