Киев собрался жаловаться в НАТО на воюющих в Донбассе сербов

Киев, 19 декабря. Член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз заявила, что Украина обратится в Парламентскую ассамблею НАТО из-за участия сербских добровольцев в конфликте в Донбассе на стороне «российских войск».

«Уверена что необходимо обратиться ко всем международным институциям с информированием о позорном факте участия сербских наемников на стороне марионеток Кремля против нашего государства», — написала нардеп на своей странице в социальной сети Facebook.

По мнению Фриз, действия сербских наемников получат соответствующую оценку от международного сообщества.

Добавим, что Киев постоянно обвиняет Москву в участии в вооруженном конфликте в Донбассе. В Кремле неоднократно заявляли, что Москва является посредником в урегулировании кризиса, а также призывали Киев и республики Донбасса к прямому диалогу.

Напомним, в ноябре министр иностранных дел Украины Павел Климкин и украинский посол в Сербии Александр Александрович осудили контакты Белграда и Крыма, а также участие сербских добровольцев в конфликте в Донбассе.