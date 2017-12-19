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Украина
Киев собрался жаловаться в НАТО на воюющих в Донбассе сербов
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    Киев собрался жаловаться в НАТО на воюющих в Донбассе сербов

    14:13  19 Декабря 2017  /обновлено: 14:13  19 Декабря 2017
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    Киев собрался жаловаться в НАТО на воюющих в Донбассе сербов

    Киев, 19 декабря. Член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз заявила, что Украина обратится в Парламентскую ассамблею НАТО из-за участия сербских добровольцев в конфликте в Донбассе на стороне «российских войск».

    «Уверена что необходимо обратиться ко всем международным институциям с информированием о позорном факте участия сербских наемников на стороне марионеток Кремля против нашего государства», — написала нардеп на своей странице в социальной сети Facebook.

    По мнению Фриз, действия сербских наемников получат соответствующую оценку от международного сообщества.

    Добавим, что Киев постоянно обвиняет Москву в участии в вооруженном конфликте в Донбассе. В Кремле неоднократно заявляли, что Москва является посредником в урегулировании кризиса, а также призывали Киев и республики Донбасса к прямому диалогу. 

    Напомним, в ноябре министр иностранных дел Украины Павел Климкин и украинский посол в Сербии Александр Александрович осудили контакты Белграда и Крыма, а также участие сербских добровольцев в конфликте в Донбассе.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #донбасс #украина #сербия
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