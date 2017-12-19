Карпин назначен главным тренером «Ростова»

Ростов-на-Дону, 19 декабря. Футбольный клуб «Ростов» объявил о назначении на пост главного тренера команды Валерия Карпина. О том, что бывший футболист и тренер «Спартака» возглавил донскую команду, сообщается на официальном сайте «Ростова».

«Это опытный, харизматичный, амбициозный тренер с серьезным штабом, который хочет добиться результата с «Ростовом», — рассказал «Известиям» президент клуба Арташес Арутюнянц.

В начале декабря о решении покинуть команду сообщил Леонид Кучук, возглавлявший «Ростов» с июня 2017 года. В последнем поединке первой части чемпионата России обязанности главного тренера команды исполнял Дмитрий Кириченко.

Напомним, первый круг команда из Ростова завершила на десятом месте, набрав двадцать пять очков.

Валерий Карпин ранее тренировал московский «Спартак», с которым становился серебряным призером чемпионата России. Также Карпин работал в испанской «Мальорке» и «Торпедо» из Армавира.