Эксперт рассказал, как спецслужбы России могут бороться с «автономным джихадом»

Террористы меняют схему действий и начинают опираться на тактику «автономного джихада», заявил директор ФСБ Александр Бортников во время своего выступления на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб СНГ.

ФСБ нужно плевать на мнение либеральной прессы, либеральных правозащитников о свободе слова в Интернете и брать его под контроль, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей политический аналитик, главный редактор интернет–издания Politrussia Руслан Осташко.

Глава специального ведомства подчеркивает, что руководители различных международных террористических организаций начинают ориентировать своих боевиков на убийства гражданских, а также сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, целями их акций устрашения становятся объекты городской и социальной инфраструктуры.

В свою очередь президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что от террористов на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и в Северной Африке исходит угроза для СНГ.

«Террористы пытаются использовать эти регионы в качестве плацдарма для экспансии, вербуют и обучают здесь новых боевиков, направляют их для дестабилизации ситуации в другие государства», — подчеркнул глава государства.

При этом Путин указан на важность того, чтобы спецслужбы РФ налаживали взаимодействие со структурами гражданского общества, активнее делились друг с другом профессиональным опытом, оперативными и аналитическими данными.

«Автономный джихад» — это когда ячейки боевиков, без особой координации и конкретных целей, занимаются террористической деятельностью, что позволяет им работать скрытно. Ведь когда группы из 3-5 боевиков сами выбирают объекты для террора из общего направления, которое дают им руководители, вероятность раскрытия потенциального теракта — гораздо ниже», — поясняет ситуацию Руслан Осташко.

При этом собеседник ФАН уверен, что переход радикальных исламистов к тактике скрытого, тайного, «автономного джихада» — не что иное, как попытка ослабить авторитет Российской Федерации на мировой арене накануне президентских выборов.

«Все это связано с нашим политическим циклом после победы России в Сирии, после признания этой победы даже западными СМИ. После повышения авторитета и роли России на Ближнем Востоке, а этого отрицать нельзя, пример — наши контракты на поставки вооружения в Турцию и Саудовскую Аравию, контракты на поставку атомных электростанций в Египет, потенциальные контракты на постройку АЭС в Саудовской Аравии. Авторитет России и авторитет лично Путина кое-кому надо подорвать, и вот подобный «автономный джихад» и создан для того, чтобы посеять панику», — говорит политолог.

Руслан Осташко подчеркивает, что координация действия автономных террористических групп осуществляется через различные социальные сети и мессенджеры, где переписка скрыта от посторонних глаз.

«ФСБ нужно плевать на мнение либеральной прессы, либеральных правозащитников о свободе слова в Интернете и брать его под контроль. Вся коммуникация у террористов идет через Интернет. И взяв его под контроль, так как делает в США АНБ — негласно, будет самым правильным решением», — заключил аналитик.

Напомним, на прошлой неделе в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ и Росгвардии произвели задержание группы сторонников террористической организации «Исламское государство»1. Как выяснилось, бандиты планировали целую серию терактов в различных городах страны, в том числе и взрыв в Казанском соборе.

1 Организация запрещена на территории РФ.