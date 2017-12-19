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Алеппо: Турция открыла новый погранпереход на севере провинции
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    Алеппо: Турция открыла новый погранпереход на севере провинции

    13:48  19 Декабря 2017  /обновлено: 15:28  19 Декабря 2017
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    Алеппо: Турция открыла новый погранпереход на севере провинции

    Алеппо, 19 декабря. Анкара открыла новый контрольно-пропускной пункт в районе населенного пункта Аль-Рай.

    По данным сирийских источников турецкая сторона открыла пограничный переход Аль-Рай на севере сирийской провинции Алеппо. Данный регион контролирует ряд протурецких вооруженных формирований. Отмечается, что со стороны Турции расположена провинция Килис и город Элбейли.

    Ранее сообщалось, что на севере Алеппо в районах, подконтрольных Анкаре, уже действуют отделения государственного банка Турции, почта и другие учреждения.

    Турция продолжает противостояние с курдами в кантоне Африн, расположенном в провинции Алеппо, а также  ввела войска в Идлиб. Анкара официально сообщила, что намерена обеспечить стабильность и безопасность в этой провинции в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Астане.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #турция #идлиб #кпп
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