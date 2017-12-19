Алеппо: Турция открыла новый погранпереход на севере провинции

Алеппо, 19 декабря. Анкара открыла новый контрольно-пропускной пункт в районе населенного пункта Аль-Рай.

По данным сирийских источников турецкая сторона открыла пограничный переход Аль-Рай на севере сирийской провинции Алеппо. Данный регион контролирует ряд протурецких вооруженных формирований. Отмечается, что со стороны Турции расположена провинция Килис и город Элбейли.

Ранее сообщалось, что на севере Алеппо в районах, подконтрольных Анкаре, уже действуют отделения государственного банка Турции, почта и другие учреждения.

Турция продолжает противостояние с курдами в кантоне Африн, расположенном в провинции Алеппо, а также ввела войска в Идлиб. Анкара официально сообщила, что намерена обеспечить стабильность и безопасность в этой провинции в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Астане.