«Ничего личного, только бизнес»: в Совфеде прокомментировали новую стратегию нацбезопасности США

В документе, представленном накануне президентом США Дональдом Трампом, Россия и Китай именуются «ревизионистскими державами», которые представляют собой угрозу для национальной безопасности Соединенных Штатов.

По словам Андрея Климова, зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам, самое примечательное, что нынешнее руководство США никоим образом не отказывается от своего миссионерства.

«Чем нынешний президент США мотивирует такое отношение к России, а теперь еще и к Китаю? Тем, что наши страны якобы мешают распространению американских ценностей и влияния. Но с точки зрения международного права это очень неприятная вещь. Нас, например, упрекают в крымской истории, хотя с правовой стороны все чисто. Но где Крым, а где весь мир? То есть Соединенные Штаты Америки такими заявлениями утверждают, что они вправе управлять всем миром. Но их суверенные права заканчиваются там, где заканчивается государственная граница США, и дальше у них никакой юрисдикции нет. Тем не менее Вашингтон, не стесняясь, позволяет себе заявлять на весь мир, что кто-то там препятствует распространению американских ценностей. А если перевести на русский язык, то это попытка укрепить монополярный мир, который устраивает США», — заявил сенатор в беседе с Федеральным агентством новостей.

Андрей Климов отметил, что под национальную стратегию безопасности США выделяется огромный бюджет.

«Это не столько военная или военно-политическая история, сколько бизнес, потому что поставками в Пентагон занимаются частные компании. Очень важно понимать, какие это компании, что они поставляют и в каком объеме. Я помню случаи, когда выяснялось, что лампочки для американской подлодки по документам были чуть ли не в 20 раз дороже, чем в магазине. Конечно, такой бюджет надо обосновывать, чем-то накачивать. А как это сделать? Найти побольше разных врагов. Так что здесь отчасти политика, отчасти бизнес, отчасти — мировоззрение», — считает зампредседателя комитета по международным делам верхней палаты российского парламента.

Сенатор Климов также добавил, что между предыдущей национальной стратегией США, разработанной при Бараке Обаме, и новой, представленной Дональдом Трампом, разница все-таки есть.

«Кампания по сдерживанию России, начатая при Обаме, выражала его личное отношение к России. Есть такое выражение «Ничего личного, только бизнес», а у него было наоборот — ничего по делу не осталось, есть только человеческая реакция. Обама просто кипел при одной мысли о Москве, Кремле, русских. И многое из того, что он делал, зависело от его эмоциональных особенностей и личностного отношения к России. У Трампа личностное отношение к России иное. Вот тут уж точно — «Ничего личного, только бизнес». Потому что Трамп — бизнесмен, который смотрит на вещи очень рационально, где-то ему выгодно торговать оружием, где-то ему выгодно сотрудничать. Лично ему Россия ничего плохого никогда не делала, как, впрочем, и Обаме. Но Трамп свободен от такой русофобии, что была свойственна его предшественнику, он не делает распространение американской демократии своей миссией. Но, тем не менее, не стоит забывать, что Обама, Клинтон, Трамп — это все проамериканские политики, которые представляют разные секторы американского общества и ориентируются исключительно на них», — добавил Андрей Климов.

Отметим, в новой стратегии национальной безопасности США говорится, что «соперничество великих держав вернулось», а Россия и Китай названы угрозами для Америки, поскольку якобы пытаются «пересмотреть» мировой порядок, пишет «Газета.ru».