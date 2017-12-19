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Командир рухнувшего в Нарьян-Маре Ан-2 выполнял рейс под контролем инструктора
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    Командир рухнувшего в Нарьян-Маре Ан-2 выполнял рейс под контролем инструктора

    13:39  19 Декабря 2017  /обновлено: 13:40  19 Декабря 2017
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    Командир рухнувшего в Нарьян-Маре Ан-2 выполнял рейс под контролем инструктора

    Нарьян-Мар, 19 декабря. Командир экипажа рухнувшего в Нарьян-Маре самолета Ан-2 Денис Гончаров выполнял рейс под контролем опытного пилота-инструктора Сергея Кузьмина.

    «27-летний Гончаров только начинал летать в качестве командира, поэтому выполнял полет вместе с опытным пилотом-инструктором», — пояснил источник ФАН.

    В настоящее время и Гончаров, и Кузьмин госпитализированы. Они находятся в Ненецкой окружной больнице.
    Два человека во время катастрофы погибли. Как отмечают источники ФАН, речь идет об Алле Черных и Сергее Г. 2013 года рождения.

    Трагедия произошла около 10.30 во вторник, 19 декабря. Возбуждено уголовное дело

    Автор: Алексей Громов
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    #ан-2 #нарьян-мар
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