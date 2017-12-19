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Общество
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Украина
Эксперт рассказал, когда Порошенко развяжет в Донбассе полномасштабную войну
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    Эксперт рассказал, когда Порошенко развяжет в Донбассе полномасштабную войну

    13:50  19 Декабря 2017  /обновлено: 13:50  19 Декабря 2017
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    Эксперт рассказал, когда Порошенко развяжет в Донбассе полномасштабную войну

    Киев, 19 декабря. Обострение ситуации в Донбассе носит искусственный характер, поскольку президент Украины Петр Порошенко сегодня пытается справиться с внутриполитическим кризисом, заявил политолог Олег Матвейчев. 

    По его словам, главная цель Порошенко сегодня — отвлечь внимание общественности очередной «российской агрессией» из-за внутриполитического кризиса на Украине.

    Эксперт рассказал, когда Порошенко развяжет в Донбассе полномасштабную войну

    «Поэтому искусственно создаются запутанные ситуации с миротворцами, обменами пленными и так далее. Главное — приковать внимание», — полагает эксперт.

    Матвейчев считает, что попытка развязать полномасштабную войну в Донбассе может произойти перед президентскими выборами на Украине, которые запланированы на 31 марта 2019 года.

    Эксперт рассказал, когда Порошенко развяжет в Донбассе полномасштабную войну

    «Обострение он будет делать, но позже, когда ему необходимо будет вводить чрезвычайную ситуацию для того, чтобы отменить выборы президента и остаться у власти на очередной срок», — передает слова эксперта «ПолитНавигатор». 

    Напомним, в апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, объявивших об отделении после госпереворота в стране. 

    Автор: Дана Балан
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    #россия #донбасс #украина #порошенко
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