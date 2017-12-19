Эксперт рассказал, когда Порошенко развяжет в Донбассе полномасштабную войну

Киев, 19 декабря. Обострение ситуации в Донбассе носит искусственный характер, поскольку президент Украины Петр Порошенко сегодня пытается справиться с внутриполитическим кризисом, заявил политолог Олег Матвейчев.

По его словам, главная цель Порошенко сегодня — отвлечь внимание общественности очередной «российской агрессией» из-за внутриполитического кризиса на Украине.

«Поэтому искусственно создаются запутанные ситуации с миротворцами, обменами пленными и так далее. Главное — приковать внимание», — полагает эксперт.

Матвейчев считает, что попытка развязать полномасштабную войну в Донбассе может произойти перед президентскими выборами на Украине, которые запланированы на 31 марта 2019 года.

«Обострение он будет делать, но позже, когда ему необходимо будет вводить чрезвычайную ситуацию для того, чтобы отменить выборы президента и остаться у власти на очередной срок», — передает слова эксперта «ПолитНавигатор».

Напомним, в апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, объявивших об отделении после госпереворота в стране.