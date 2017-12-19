Нарышкин заявил, что ряд стран превращают мир в сплошную «горячую точку»

Москва, 19 декабря. Глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что ряд стран стремятся действовать без учета последствий своих шагов для международной безопасности и превращают мир в «горячую точку».

Международная обстановка характеризуется «ростом турбулентности, непредсказуемостью политических и экономических процессов». Такое мнение высказал директор СВР Сергей Нарышкин в ходе заседания Совета глав органов безопасности и спецслужб СНГ.

Руководитель ведомства подчеркнул, что ситуация «усугубляется стремлением ряда стран действовать в одностороннем порядке, без учета последствий их шагов для системы коллективной безопасности». Он подчеркнул, что жертвами непродуманной политики оказываются обычные граждане вне зависимости от страны их проживания.

«Фактически, мир превращается в одну сплошную «горячую точку», — отметил Нарышкин.

Ранее сообщалось, что спецслужбы стран СНГ перекрыли одиннадцать каналов вербовщиков террористов. По словам главы ФСБ Александра Бортникова, боевики перегруппировывают силы и покидают ближневосточный регион.