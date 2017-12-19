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Политика
Нарышкин заявил, что ряд стран превращают мир в сплошную «горячую точку»
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    Нарышкин заявил, что ряд стран превращают мир в сплошную «горячую точку»

    13:46  19 Декабря 2017  /обновлено: 13:46  19 Декабря 2017
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    Нарышкин заявил, что ряд стран превращают мир в сплошную «горячую точку»

    Москва, 19 декабря. Глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что ряд стран стремятся действовать без учета последствий своих шагов для международной безопасности и превращают мир в «горячую точку». 

    Международная обстановка характеризуется «ростом турбулентности, непредсказуемостью политических и экономических процессов». Такое мнение высказал директор СВР Сергей Нарышкин в ходе заседания Совета глав органов безопасности и спецслужб СНГ.

    Руководитель ведомства подчеркнул, что ситуация «усугубляется стремлением ряда стран действовать в одностороннем порядке, без учета последствий их шагов для системы коллективной безопасности». Он подчеркнул, что жертвами непродуманной политики оказываются обычные граждане вне зависимости от страны их проживания.

    «Фактически, мир превращается в одну сплошную «горячую точку»,  — отметил Нарышкин. 

    Ранее сообщалось, что спецслужбы стран СНГ перекрыли одиннадцать каналов вербовщиков террористов. По словам главы ФСБ Александра Бортникова, боевики перегруппировывают силы и покидают ближневосточный регион. 

     

    Автор: Ирина Селезнева
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