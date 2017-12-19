КНДР отказалась обсуждать с США свою ядерную программу

Пхеньян, 19 декабря. Северная Корея отказалась обсуждать с представителями США свою ядерную программу, поскольку Вашингтон пытается продвинуть резолюцию по санкциям против КНДР в Совбезе ООН, сообщается в статье центральной северокорейской газеты «Нодон синмун».

«Предложение Тиллерсона о переговорах без всяких предварительных условий и связанные с ним действия Белого дома нельзя рассматривать иначе, как попытку подготовить проведение «резолюции по санкциям» Совета Безопасности ООН в отношении КНДР», — говорится в статье.

Ранее глава Госдепа США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон выступает за дипломатическое решение ситуации на Корейском полуострове. По его словам, американская сторона стремится к продуктивным переговорам, для которых нужен «режим тишины».

Он также добавил, что США готовы провести переговоры с Северной Кореей без предварительных условий. Однако, по его словам, необходимо поддерживать дипломатические условия «достоверными военными альтернативами», передает агентство РИА Новости.

