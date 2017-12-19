Новейшие гаубицы «Мста-СМ2» поступили в артиллерию ЗВО

Москва, 19 декабря. Больше 10 новейших самоходных гаубиц «Мста-СМ2» получили артиллеристы общевойсковой армии Западного военного округа, сообщил начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.

«Артиллеристы нового артиллерийского соединения общевойсковой армии ЗВО, дислоцированные в Московской области, получили свыше 10 самоходных гаубиц 2С33 «Мста-СМ2», — приводит его слова РИА Новости.

Как отметил командующий общевойсковой армией ЗВО генерал-майор Александр Перязев, гаубицы поступили в ЗВО в рамках модернизации боевой техники артиллерийского соединения, которая позволит усилить боевые возможности общевойсковой армии в оборонительных и наступательных операциях.

Кроме того, новая техника, по словам Перзяева, создаст новые возможности для включения мотострелков в артрасчеты в разведывательно-ударный контур.

Основная задача гаубицы «Мста-СМ2» — уничтожение артиллерийских и минометных батарей противника, а также бронированной техники, средств ПВО и ПРО, противотанковых средств и живой силы.

Ранее генерал-полковник Андрей Картаполов, командующий войсками ЗВО, сообщал о том, что Россия продолжает укреплять войска на западной границы. С начала 2017 года ЗВО получил более тысячи единиц военной техники.