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Новейшие гаубицы «Мста-СМ2» поступили в артиллерию ЗВО
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    Новейшие гаубицы «Мста-СМ2» поступили в артиллерию ЗВО

    13:34  19 Декабря 2017  /обновлено: 13:34  19 Декабря 2017
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    Новейшие гаубицы «Мста-СМ2» поступили в артиллерию ЗВО

    Москва, 19 декабря. Больше 10 новейших самоходных гаубиц «Мста-СМ2» получили артиллеристы общевойсковой армии Западного военного округа, сообщил начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.

    «Артиллеристы нового артиллерийского соединения общевойсковой армии ЗВО, дислоцированные в Московской области, получили свыше 10 самоходных гаубиц 2С33 «Мста-СМ2», — приводит его слова РИА Новости.

    Как отметил командующий общевойсковой армией ЗВО генерал-майор Александр Перязев, гаубицы поступили в ЗВО в рамках модернизации боевой техники артиллерийского соединения, которая позволит усилить боевые возможности общевойсковой армии в оборонительных и наступательных операциях.

    Кроме того, новая техника, по словам Перзяева, создаст новые возможности для включения мотострелков в артрасчеты в разведывательно-ударный контур.

    Основная задача гаубицы «Мста-СМ2» — уничтожение артиллерийских и минометных батарей противника, а также бронированной техники, средств ПВО и ПРО, противотанковых средств и живой силы.

    Ранее генерал-полковник Андрей Картаполов, командующий войсками ЗВО, сообщал о том, что Россия продолжает укреплять войска на западной границы. С начала 2017 года ЗВО получил более тысячи единиц военной техники.

    Автор: Алексей Громов
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    #зво #вооружение #гаубица #мста-см2
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