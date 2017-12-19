Вице-премьер представил российскую технологию жидкостного дыхания

Москва, 19 декабря. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин представил президенту Сербии Александру Вучичу новейшие российские разработки Фонда перспективных исследований.

Во вторник Дмитрий Рогозин совместно с руководителем ФПИ Федором Арсеньевым представил различные разработки проекта, в числе которых технология жидкостного дыхания, которая «очень впечатлила» сербского лидера.

Специально для Вучича была проведена демонстрация технологии на таксе: собаку поместили в специальный резервуар с жидкостью и уже через несколько минут животное начало нормально дышать. Собаку достали, вытерли полотенцем и Вучич смог убедиться, что с животным все в порядке.

По словам Арсеньева, данная разработка позволит решить множество важных проблем, например, спасение моряков-подводников. Также технология может использоваться для выхаживания недоношенных детей или помощи людям с ожогами дыхательных путей.