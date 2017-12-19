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Вице-премьер представил российскую технологию жидкостного дыхания
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    Вице-премьер представил российскую технологию жидкостного дыхания

    13:31  19 Декабря 2017  /обновлено: 13:31  19 Декабря 2017
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    Вице-премьер представил российскую технологию жидкостного дыхания

    Москва, 19 декабря. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин представил президенту Сербии Александру Вучичу новейшие российские разработки Фонда перспективных исследований.

    Во вторник Дмитрий Рогозин совместно с руководителем ФПИ Федором Арсеньевым представил различные разработки проекта, в числе которых технология жидкостного дыхания, которая «очень впечатлила» сербского лидера.

    Специально для Вучича была проведена демонстрация технологии на таксе: собаку поместили в специальный резервуар с жидкостью и уже через несколько минут животное начало нормально дышать. Собаку достали, вытерли полотенцем и Вучич смог убедиться, что с животным все в порядке.

    По словам Арсеньева, данная разработка позволит решить множество важных проблем, например, спасение моряков-подводников. Также технология может использоваться для выхаживания недоношенных детей или помощи людям с ожогами дыхательных путей.

    «(Это) тот самый завтрашний день, куда мы стремимся», — подытожил Рогозин.

     

    Автор: Юлия Кошкина
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    #рогозин #технологии #вучич #фпи
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