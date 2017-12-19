Ирак: в Курдистане начались протесты из-за снижения зарплаты

Эрбиль, 19 декабря. В провинции Сулеймания курды протестуют против снижения заработной платы.

Курдские информагентства сообщают, что из-за санкций Багдада Региональное правительство Иракского Курдистана было вынуждено снизить заработные платы. Это привело к массовым выступлениям курдов в северной части страны в провинции Сулеймания.

Отмечается, что в населенном пункте Пирмагун во время протестов митингующие сожгли офисы пяти политических партий, среди которых Патриотический союз Курдистана и Демократическая партия Курдистана.

В Эрбиле отмечают, что Багдад не намерен вести диалог с курдами, и продолжает политику блокирования курдской автономии. Санкции в отношении Эрбиля были введены после проведения референдума о независимости Курдистана 25 сентября текущего года, во время которого около 93 процентов населения проголосовали за отделение от Ирака. 16 октября армия Ирака вторглась на спорные с курдами территории.