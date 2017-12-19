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ФАН публикует списки пострадавших и погибших при крушении Ан-2 в Нарьян-Маре
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    ФАН публикует списки пострадавших и погибших при крушении Ан-2 в Нарьян-Маре

    13:15  19 Декабря 2017  /обновлено: 13:15  19 Декабря 2017
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    ФАН публикует списки пострадавших и погибших при крушении Ан-2 в Нарьян-Маре

    Нарьян-Мар, 19 декабря. Федеральное агентство новостей публикует списки пострадавших  и погибших при крушении самолета Ан-2 в Нарьян-Маре.

    Как сообщалось ранее, на борту потерпевшего крушение воздушного судна находились 13 человек.

    С места аварии в тяжелом состоянии были госпитализированы Сергей Кузьмин, Николай Канев, Игорь Кирилов, Алексей Сметанин, Галина Филиппова, Артем Щербинин, Сергей Андриянов, Александр Канев, Игорь Ледков, Денис Гончаров, а также Ирина М. 2003 года рождения.

    Пассажиры и члены экипажа были доставлены в Ненецкую окружную больницу.

    ФАН публикует списки пострадавших и погибших при крушении Ан-2 в Нарьян-Маре

    Два человека во время катастрофы погибли. Как отмечают источники ФАН, речь идет об Алле Черных и Сергее Г. 2013 года рождения.

    Трагедия произошла около 10.30 во вторник, 19 декабря. Возбуждено уголовное дело.

    Автор: Алексей Громов
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