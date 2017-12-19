ФАН публикует списки пострадавших и погибших при крушении Ан-2 в Нарьян-Маре

Нарьян-Мар, 19 декабря. Федеральное агентство новостей публикует списки пострадавших и погибших при крушении самолета Ан-2 в Нарьян-Маре.

Как сообщалось ранее, на борту потерпевшего крушение воздушного судна находились 13 человек.

С места аварии в тяжелом состоянии были госпитализированы Сергей Кузьмин, Николай Канев, Игорь Кирилов, Алексей Сметанин, Галина Филиппова, Артем Щербинин, Сергей Андриянов, Александр Канев, Игорь Ледков, Денис Гончаров, а также Ирина М. 2003 года рождения.

Пассажиры и члены экипажа были доставлены в Ненецкую окружную больницу.

Два человека во время катастрофы погибли. Как отмечают источники ФАН, речь идет об Алле Черных и Сергее Г. 2013 года рождения.

Трагедия произошла около 10.30 во вторник, 19 декабря. Возбуждено уголовное дело.