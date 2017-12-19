ЛНР: три населенных пункта остались без воды после обстрела ВСУ

Луганск, 19 декабря. В результате обстрела украинскими силовиками без воды остались жители трех населенных пунктов Луганской народной республики – Стаханова, Брянки и Кировска, сообщают в пресс-службе государственного унитарного предприятия «Лугансквода».

Как сообщает ведомство, накануне в результате обстрела была повреждена линия энергоснабжения, которая подавала электричество на насосную станцию четвертого подъема Западной фильтровальной станции. Из-за отсутствия электричества подача воды в города Брянка, Кировск и Стаханов прервалась, пишет РИА Новости.

Водоснабжение возобновится после завершения ремонтных работ.

Напомним, Киев начал военную операцию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. По данным ООН, жертвами вооруженного конфликта уже стали более 10 тысяч человек. Несмотря на попытки мирового сообщества урегулировать ситуацию в Донбассе, ВСУ регулярно нарушают режим прекращения огня.