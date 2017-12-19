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Безграничный талант и преданность искусству: Путин поздравил Волчек с днем рождения
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    Безграничный талант и преданность искусству: Путин поздравил Волчек с днем рождения

    14:00  19 Декабря 2017
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    Безграничный талант и преданность искусству: Путин поздравил Волчек с днем рождения

    Москва, 19 декабря. Глава российского государства Владимир Путин поздравил с днем рождения художественного руководителя столичного театра «Современник», народную артистку СССР Галину Волчек, отметив ее безграничный талант. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Кремля. 

    Российский президент поздравил с 84-летием Волчек и отметил ее «безграничный талант, обаяние и интеллигентность». 

    Кроме того, Путин добавил, что именинницу искренне любят миллионы людей в России.

    Безграничный талант и преданность искусству: Путин поздравил Волчек с днем рождения

    «Они высоко ценят ваш неустанный творческий труд, преданность искусству и родному «Современнику», — следует из поздравительной телеграммы.

    Напомним, Волчек — советская и российская актриса театра и кино, театральный режиссер и педагог.

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Дана Балан
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    #путин #россия #волчек
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