Нарьян-Мар, 19 декабря. Число жертв крушения Ан-2 в Нарьян-Маре выросло до четырех человек. Об этом сообщили в региональном СУ СК РФ.

По данным ведомства, ЧП произошло около 10.30. Самолет выполнял внутренний рейс Нарьян-Мар-поселок Харута. На борту находились 2 члена экипажа и 11 пассажиров.

«В результате пострадали 13 лиц, находившихся на борту самолета, в том числе 4 человека погибли», — говорится в сообщении СУ СК.

Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело о нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более чем двух лиц.