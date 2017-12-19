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Число жертв крушения Ан-2 в Нарьян Маре выросло до четырех человек
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    Число жертв крушения Ан-2 в Нарьян Маре выросло до четырех человек

    13:00  19 Декабря 2017  /обновлено: 13:00  19 Декабря 2017
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    Число жертв крушения Ан-2 в Нарьян Маре выросло до четырех человек

    Нарьян-Мар, 19 декабря. Число жертв крушения Ан-2 в Нарьян-Маре выросло до четырех человек. Об этом сообщили в региональном СУ СК РФ.

    По данным ведомства, ЧП произошло около 10.30. Самолет выполнял внутренний рейс Нарьян-Мар-поселок Харута. На борту находились 2 члена экипажа и 11 пассажиров.

    «В результате пострадали 13 лиц, находившихся на борту самолета, в том числе 4 человека погибли», — говорится в сообщении СУ СК.

    Отмечается, что по данному факту  возбуждено уголовное дело о нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более чем двух лиц.

     

    Автор: Алексей Громов
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    #крушение #ан-2 #нарьян-мар
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