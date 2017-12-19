Спасательные работы на месте крушения Ан-2 в Нарьян-Маре завершены

Архангельск, 19 декабря. Гендиректор ОАО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» Валерий Остапчук заявил, что эвакуационные и спасательные работы на месте падения Ан-2 во вторник в Нарьян-Маре завершены.

По его словам, все пострадавшие эвакуированы в больницу, на месте падения самолета выставлено оцепление.

Остапчук отметил, что Ан-2 взлетал по обледеневшей грунтовой полосе, сообщает ТАСС.

Напомним, Ан-2 потерпел крушение во вторник во время взлета. На его борту находились 13 пассажиров и два пилота. В результате жесткой посадки четыре человека погибли, еще несколько получили травмы. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности полетов.