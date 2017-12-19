СК РФ завел уголовное дело о крушении Ан-2 в Нарьян-Маре

Москва, 19 декабря. По факту жесткой посадки легкомоторного самолета Ан-2 в Нарьн-Маре возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности полетов.

Об этом во вторник сообщило СУСК РФ по Архангельской области и НАО.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более чем двух лиц)», — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Напомним, Ан-2 потерпел крушение во вторник во время взлета. На его борту находилось 13 пассажиров и два пилота. По последним данным, четыре человека погибли, еще несколько ранены.

Среди госпитализированных, как ранее стало известно ФАН, глава департамента природных ресурсов и экологии НАО Сергей Андриянов, а также участковый уполномоченный МВД Артем Щ. Андриянов находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

В настоящее время устанавливаются причины трагедии.