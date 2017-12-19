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Политика
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Смертник «Джебхат ан-Нусры» задержан в Турции
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    Смертник «Джебхат ан-Нусры» задержан в Турции

    13:09  19 Декабря 2017  /обновлено: 13:09  19 Декабря 2017
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    Смертник «Джебхат ан-Нусры» задержан в Турции

    Рейхани, 19 декабря. Силы безопасности Турции задержали террориста-смертника в провинции Хатай.

    Турецкие СМИ сообщили со ссылкой на источник в местном управлении полиции, что турецким силовикам удалось обезвредить смертника в населенном пункте Рейхани провинции Хатай. На террористе был обнаружен «пояс-шахида», которым боевик не успел воспользоваться. Сейчас с выжившим смертником работают турецкие оперативники. Полицейские выясняют, где боевик планировал провести теракт, а также определяют круг его контактов.

    Турецкие информационные агентства не обладают данными о принадлежности данного боевика, однако предварительно сообщается, что исламист принадлежит террористической группировке «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России). Район Рейхани граничит с сирийской провинцией Идлиб, практически вся северная часть этого региона контролируется боевиками «Джебхат ан-Нусры», сообщают источники.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #турция #идлиб #джебхат ан-нусра #смертник #хатай
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