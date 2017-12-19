Смертник «Джебхат ан-Нусры» задержан в Турции

Рейхани, 19 декабря. Силы безопасности Турции задержали террориста-смертника в провинции Хатай.

Турецкие СМИ сообщили со ссылкой на источник в местном управлении полиции, что турецким силовикам удалось обезвредить смертника в населенном пункте Рейхани провинции Хатай. На террористе был обнаружен «пояс-шахида», которым боевик не успел воспользоваться. Сейчас с выжившим смертником работают турецкие оперативники. Полицейские выясняют, где боевик планировал провести теракт, а также определяют круг его контактов.

Турецкие информационные агентства не обладают данными о принадлежности данного боевика, однако предварительно сообщается, что исламист принадлежит террористической группировке «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России). Район Рейхани граничит с сирийской провинцией Идлиб, практически вся северная часть этого региона контролируется боевиками «Джебхат ан-Нусры», сообщают источники.

1 Организация запрещена на территории РФ.