Кадыров: В лагере для беженцев в Ираке находятся 13 россиянок с детьми

Грозный, 19 декабря. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что в одном из лагерей для беженцев в Ираке обнаружили группу россиян из 13 женщин и 28 детей, решается вопрос по их возвращению.

Рабочая группа во главе со спецпредставителем главы Чечни в странах Ближнего Востока Зиядом Сабсаби регулярно проводит мониторинг освобожденных от террористов ИГ1 населенных пунктов в Сирии и Ираке. По словам Рамзана Кадырова, сотрудники группы посещают лагери для беженцев, в которых содержатся женщины и дети из разных стран мира.

Он добавил, что в одном из иракских лагерей была обнаружена группа россиян — 13 женщин и 28 детей. Это преимущественно выходцы из Чечни и Дагестана, в списке также есть жители Москвы и Брянской области. Родители некоторых несовершеннолетних погибли в Мосуле. Сабсаби решает юридические и оргвопросы по возвращению россиян на родину.

1 Организация запрещена на территории РФ.