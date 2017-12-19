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Кадыров: В лагере для беженцев в Ираке находятся 13 россиянок с детьми
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    Кадыров: В лагере для беженцев в Ираке находятся 13 россиянок с детьми

    13:13  19 Декабря 2017  /обновлено: 13:13  19 Декабря 2017
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    Кадыров: В лагере для беженцев в Ираке находятся 13 россиянок с детьми

    Грозный, 19 декабря. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что в одном из лагерей для беженцев в Ираке обнаружили группу россиян из 13 женщин и 28 детей, решается вопрос по их возвращению.

    Рабочая группа во главе со спецпредставителем главы Чечни в странах Ближнего Востока Зиядом Сабсаби регулярно проводит мониторинг освобожденных от террористов ИГ1 населенных пунктов в Сирии и Ираке. По словам Рамзана Кадырова, сотрудники группы посещают лагери для беженцев, в которых содержатся женщины и дети из разных стран мира.

    Он добавил, что в одном из иракских лагерей была обнаружена группа россиян — 13 женщин и 28 детей. Это преимущественно выходцы из Чечни и Дагестана, в списке также есть жители Москвы и Брянской области. Родители некоторых несовершеннолетних погибли в Мосуле. Сабсаби решает юридические и оргвопросы по возвращению россиян на родину.

    Кадыров: В лагере для беженцев в Ираке находятся 13 россиянок с детьми

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Селезнева
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    #россияне #ирак #кадыров
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