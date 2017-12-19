Жительница Дагестана убила отца сковородкой и смыла останки в канализацию

Москва, 19 декабря. Сотрудники правоохранительных органов задержали жительницу Махачкалы, забившую своего отца до смерти сковородой.

Девушка обвиняется в совершении убийства с особой жестокостью. В настоящее время расследование завершено, дело передано в суд.

По данным следствия, в октябре 2016 года после ряда семейно-бытовых конфликтов из-за личной неприязни обвиняемая пыталась несколькими способами избавиться от отца, пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу СК РФ по Дагестану.

Сначала девушка подсыпала отцу в еду таблетки, намереваясь его отравить, однако мужчина остался жив. Тогда обвиняемая начала бить его скалкой по голове. Когда скалка сломалась, она заменила ее на сковороду, а затем задушила отца матерчатой салфеткой. Затем часть останков девушка спустила в канализацию, остальную часть закопала на городском кладбище.