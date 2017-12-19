Захватят за три минуты: Тимошенко опасается «зеленых человечков» в Киеве

Киев, 19 декабря. Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко опасается, что при случае российские войска смогут захватить украинскую столицу за считанные минуты.

Тимошенко также резко раскритиковала акции протеста сторонников Михаила Саакашвили, поскольку «этим может воспользоваться Россия», передает телеканал ICTV.

«Я осуждаю возбуждение в стране в то время, когда таким возбуждением в центре города может воспользоваться страна-оккупант за три минуты. У нас десятки тысяч сегодня по Киеву ходят людей в штатском, которые точно такие же зеленые человечки, как были в Крыму, и как начинался захват Донбасса», — заявила экс-премьер.

Ведущий программы попросил Тимошенко уточнить, имеет ли она в виду десятки тысяч российских военных в Киеве.

В ответ политик пояснила, что все эти люди гражданские, однако «когда будет дана команда», эти десятки тысяч присоединяться к тому, что «может закончиться захватом Киева».

Ранее сообщалось, что Тимошенко потеснила митингующих сторонников Саакашвили у Рады.