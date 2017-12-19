Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Платные парковки в Перми принесли в городской бюджет более 30 млн рублей
Украина
Захватят за три минуты: Тимошенко опасается «зеленых человечков» в Киеве
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Захватят за три минуты: Тимошенко опасается «зеленых человечков» в Киеве

    13:03  19 Декабря 2017  /обновлено: 13:04  19 Декабря 2017
    2872

    Захватят за три минуты: Тимошенко опасается «зеленых человечков» в Киеве

    Киев, 19 декабря. Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко опасается, что при случае российские войска смогут захватить украинскую столицу за считанные минуты.

    Тимошенко также резко раскритиковала акции протеста сторонников Михаила Саакашвили, поскольку «этим может воспользоваться Россия», передает телеканал ICTV.

    «Я осуждаю возбуждение в стране в то время, когда таким возбуждением в центре города может воспользоваться страна-оккупант за три минуты. У нас десятки тысяч сегодня по Киеву ходят людей в штатском, которые точно такие же зеленые человечки, как были в Крыму, и как начинался захват Донбасса», — заявила экс-премьер.

    Ведущий программы попросил Тимошенко уточнить, имеет ли она в виду десятки тысяч российских военных в Киеве.

    В ответ политик пояснила, что все эти люди гражданские, однако «когда будет дана команда», эти десятки тысяч присоединяться к тому, что «может закончиться захватом Киева».

    Ранее сообщалось, что Тимошенко потеснила митингующих сторонников Саакашвили у Рады. 

    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #украина #тимошенко
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть