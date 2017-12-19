Сирия: Рогозин рассказал о рабочей поездке правительственной делегации РФ в Дамаск

Москва, 19 декабря. Правительственная делегация Российской Федерации вернулась после двухдневной поездки по Сирийской Арабской Республике. Об этом во вторник заявил в своем микроблоге сети Twitter вице-премьер России Дмитрий Рогозин.

«Правительственная делегация России вернулась из Дамаска после двухдневной поездки по Сирии», — написал он.

Кроме того, Рогозин выразил благодарность оборонному ведомству РФ за поддержку и обеспечение безопасности.

Правительственная делегация России после переговоров в Дамаске вернулась из поездки по Сирии pic.twitter.com/3eos2A29Gf — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) December 18, 2017

Напомним, накануне сообщалось, что Рогозин в рамках рабочей поездки в Сирию встретился в Дамаске с главой республики Башаром Асадом, а также премьер-министром САР Имадом Хамисом и главой дипломатического ведомства страны Валидом Муаллемом.

Российский вице-премьер рассказал, что сирийские власти намерены сотрудничать в вопросе восстановления своих энергетических производств только с Россией.