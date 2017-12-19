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Сирия: Рогозин рассказал о рабочей поездке правительственной делегации РФ в Дамаск
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    Сирия: Рогозин рассказал о рабочей поездке правительственной делегации РФ в Дамаск

    12:52  19 Декабря 2017  /обновлено: 12:52  19 Декабря 2017
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    Сирия: Рогозин рассказал о рабочей поездке правительственной делегации РФ в Дамаск

    Москва, 19 декабря. Правительственная делегация Российской Федерации вернулась после двухдневной поездки по Сирийской Арабской Республике. Об этом во вторник заявил в своем микроблоге сети Twitter вице-премьер России Дмитрий Рогозин.

    «Правительственная делегация России вернулась из Дамаска после двухдневной поездки по Сирии», — написал он. 

    Кроме того, Рогозин выразил благодарность оборонному ведомству РФ за поддержку и обеспечение безопасности.

    Напомним, накануне сообщалось, что Рогозин в рамках рабочей поездки в Сирию встретился в Дамаске с главой республики Башаром Асадом, а также премьер-министром САР Имадом Хамисом и главой дипломатического ведомства страны Валидом Муаллемом.

    Российский вице-премьер рассказал, что сирийские власти намерены сотрудничать в вопросе восстановления своих энергетических производств только с Россией. 

    Автор: Дана Балан
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    #россия #сирия #дамаск #рогозин
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