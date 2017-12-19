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Политика
Россия поддерживает стабилизацию ситуации на Балканах — Путин
Украина
Саакашвили сравнил Порошенко с пивом, от которого бывает самое плохое похмелье
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    Саакашвили сравнил Порошенко с пивом, от которого бывает самое плохое похмелье

    12:49  19 Декабря 2017  /обновлено: 12:49  19 Декабря 2017
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    Саакашвили сравнил Порошенко с пивом, от которого бывает самое плохое похмелье

    Киев, 19 декабря. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сравнил украинского президента Петра Порошенко с пивом, от которого у Украины будет сильное похмелье.

    Саакашвили, выступая в эфире украинского телеканала, заявил, что бывший президент Украины Виктор Янукович был, как крепкий алкоголь.

    «Когда ты пьешь водку или виски, организм мобилизуется, восстает, защита включается, потому что организм понимает, что это яд и отрава», — сказал Саакашвили.

    Однако наиболее опасным политик считает пиво.

    «Когда ты пьешь пиво... организм думает, что это пища, и ты принимаешь все больше, и больше, и больше. Порошенко - это пиво», — сказал грузинский экс-президент.

    Саакашвили добавил, что националистическими лозунгами Порошенко отравлял организм Украины, и что после пива бывает самое плохое похмелье.

    Напомним, как ранее сообщало «URA.RU», бывший лидер Грузии заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин является «идеалом» для сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). 

    Автор: Юлия Кошкина
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    #украина #порошенко #янукович #саакашвили
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