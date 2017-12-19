Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Россия поддерживает стабилизацию ситуации на Балканах — Путин
Происшествия
Чиновник и сотрудник МВД пострадали при крушении Ан-2 в Нарьян-Маре
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Чиновник и сотрудник МВД пострадали при крушении Ан-2 в Нарьян-Маре

    12:43  19 Декабря 2017  /обновлено: 12:43  19 Декабря 2017
    483

    Чиновник и сотрудник МВД пострадали при крушении Ан-2 в Нарьян-Маре

    Нарьян-Мар, 18 декабря. На борту рухнувшего в Нарьян-Маре легкомоторного самолета Ан-2 находился глава департамента природных ресурсов и экологии НАО Сергей Андриянов, а также участковый уполномоченный МВД Артем Щ.

    Как стало известно ФАН, оба находятся в больнице. Причем Андриянова поместили в реанимацию. Его состояние врачи расценивают как крайне тяжелое.

    Пострадавшему сотруднику УМВД 34 года. «Он как раз получил назначение на этот участок, летел по службе», — уточнил источник.

     

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #ан-2 #нарьян-мар
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть