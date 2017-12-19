Чиновник и сотрудник МВД пострадали при крушении Ан-2 в Нарьян-Маре

Нарьян-Мар, 18 декабря. На борту рухнувшего в Нарьян-Маре легкомоторного самолета Ан-2 находился глава департамента природных ресурсов и экологии НАО Сергей Андриянов, а также участковый уполномоченный МВД Артем Щ.

Как стало известно ФАН, оба находятся в больнице. Причем Андриянова поместили в реанимацию. Его состояние врачи расценивают как крайне тяжелое.

Пострадавшему сотруднику УМВД 34 года. «Он как раз получил назначение на этот участок, летел по службе», — уточнил источник.