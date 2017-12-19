Кремль приветствует готовность США сотрудничать с Россией

Москва, 19 декабря. Россия приветствует готовность США к сотрудничеству с Москвой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал новую стратегию национальной безопасности США, которую на данный момент изучают в Кремле и в российских ведомствах. По его словам, документ носит «имперский характер», однако в нем есть и положительные моменты.

«Вместе с тем есть и скромные позитивные моменты, в частности это готовность к сотрудничеству с Россией в тех областях, которые соответствуют интересам американцев», — констатировал пресс-секретарь президента России.

Песков добавил, что такой подход «абсолютно корреспондируется» с тем, что озвучивал глава РФ Владимир Путин.