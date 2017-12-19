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Кремль приветствует готовность США сотрудничать с Россией
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    Кремль приветствует готовность США сотрудничать с Россией

    15:49  19 Декабря 2017  /обновлено: 15:49  19 Декабря 2017
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    Кремль приветствует готовность США сотрудничать с Россией

    Москва, 19 декабря. Россия приветствует готовность США к сотрудничеству с Москвой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля прокомментировал новую стратегию национальной безопасности США, которую на данный момент изучают в Кремле и в российских ведомствах. По его словам, документ носит «имперский характер», однако в нем есть и положительные моменты.

    «Вместе с тем есть и скромные позитивные моменты, в частности это готовность к сотрудничеству с Россией в тех областях, которые соответствуют интересам американцев», — констатировал пресс-секретарь президента России.

    Кремль приветствует готовность США сотрудничать с Россией

    Песков добавил, что такой подход «абсолютно корреспондируется» с тем, что озвучивал глава РФ Владимир Путин.

    «Москва также ищет сотрудничества с США там, где это выгодно нам, и настолько, насколько готовы идти наши американские коллеги», — заметил Песков.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #сша #сотрудничество #песков #кремль #нацбезопасность #стратегия
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