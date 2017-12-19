Эксперт рассказал о «единственной функции» Украины, оправдывающей санкционную политику США

Все российские и украинские офицеры из Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) благополучно пересекли линию соприкосновения. Об этом заявил представитель Донецкой народной республики в СЦКК Руслан Якубов. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Хотелось бы отметить, что выход российских офицеров был вынужденный, и по этой причине досрочный. Их смена должна была находиться тут еще полтора месяца», — сообщил Якубов РИА Новости.

Риски провокаций

Политолог Игорь Рябов в беседе с корреспондентом ФАН заметил, что на данный момент ситуация с выводом российских специалистов остается не до конца разрешенной. Все еще остаются риски провокаций со стороны украинских силовиков.

«Потому что, пусть и под контролем ОБСЕ, но процесс выхода происходит через украинскую территорию. Военные собираются в пункте таможенного пропуска «Майорск» со всех постов, после этого отправятся в Соледар, и оттуда же — в Россию. Опасения приходится озвучивать, потому что украинская сторона превратила один из последних пунктов взаимодействия в череду провокаций. Мы выходим из СЦКК под давлением, потому что российским военным фактически препятствовали в работе. Точно так же Украина саботирует и процесс обмена военнопленными, о чем подробно рассказал на пресс-конференции президент Владимир Путин. Они постоянно меняют свои требования, условия и порядок взаимодействия. Этот режим неспособен измениться», — пояснил Игорь Рябов.

По словам эксперта, у России были надежды на то, что время и новая американская администрация «подлечат» этот режим. Но взявшие власть на крови и на преступлениях украинские политики измениться не могут. Их ключевая задача — провокации и конфликт с Россией. Они при любом исходе будут изображать из себя жертву, чтобы Запад имел повод к продлению санкций.

«Украина сегодня — страна, оправдывающая санкционирую политику США. Это единственная функция Украины, другой функции у нее нет. Почему приходится говорить о рисках провокаций? Даже не о рисках — военные провокации в отношении Донецка и Луганска происходят каждый день. Дело в том, что в рамках президентской кампании в России нашим геополитическим соперникам необходимы точки напряжения по периметру российских границ. Такие же провокации — реальные и информационные — могут случиться и в отношении Крыма.

Именно из Киева идут указания крымско-татарской общине с призывами к «неповиновению». Эти призывы не находят отклик, и поэтому повышается риск проведения диверсионных спецопераций: так или иначе стоит задача раскачать ситуацию в таких ключевых регионах как Крым и Донбасс. Не исключаю, кстати, что мы приняли решение о выходе из СЦКК как раз из-за поступившей информации о возможных диверсиях. Есть такая информация или нет, но даже теоретический их шанс достаточно высок. «Отмороженных», на которые могут списать любой конфликт, там предостаточно. Дай бог, процесс нашего ухода завершится благополучно», — резюмировал Игорь Рябов.

Ранее глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что очень обеспокоен ситуацией, которая сложилась вокруг СЦКК. По его словам, украинский президент Петр Порошенко саботирует работу этой организации.

«Опасная ситуация сложилась вокруг Совместного центра контроля и координации. Украинская сторона, конкретно лично президент Украины Порошенко, выступив в 2014 году инициатором создания такого Центра, сегодня делает все, чтобы поставить российских офицеров в его составе в невыносимые условия, выдвигая в их адрес неприемлемые требования, и чтобы сам Центр прекратил свое существование», — сказал Лавров.

Кроме того, в член Совета Федерации Франц Клинцевич уверен, что Киев будет теперь думать, что у него развязаны руки. Таким образом, учитывая поставки летального оружия из стран Запада, ВСУ могут начать наступление на территории Донбасса.