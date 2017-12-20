Сирия: активисты Социал-националистической партии в Хасаке опротестовали решение США по Иерусалиму

Хасака, 19 декабря. Десятки активистов Сирийской социальной националистической партии (ССНП) вышли на улицы Хасаки на митинг против решения президента США Дональда Трампа о статусе Иерусалима, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей в Сирии.

Десятки протестующих вышли на Президентскую площадь в центре административного центра провинции Хасака, чтобы выразить свое решительное недовольство по отношению к решению администрации США признать Иерусалим столицей Израиля, а также перевести американские дипломатические представительства из Тель-Авива в Иерусалим.

Активисты с плакатами, сирийским и партийным флагами привлекали внимание прохожих. Плакаты содержали надписи: «Аль-Кудс (Иерусалим — на арабском — Прим. ФАН) наш», «Аль-Кудс — столица Палестины», «Мы живем и умираем, но Аль-Кудс остается нашим», «Салам из Хасаки Аль-Кудсу», «Аль-Кудс — это не только дело мусульман и христиан», «Мы любим Аль-Кудс, потому что мы гордые», «У нас нет настоящего врага, который против нашей веры и земли, кроме евреев», «Американские сионисты не смогут изменить историю Арабского Кудса».

Некоторые из представителей ССНП были одеты в жилет, выполненные в цветовом решении государственного флага, у других на руках были повязаны ленты с символикой партии.

Сирийская социальная националистическая партия — националистическая политическая партия в Сирии и Ливане, которая выступает за создание нацгосударства, которое охватит территории Сирии, Ливана, турецкой провинции Хатай, а также Израиль, Палестину, Синайский полуостров, Иорданию, Кипр, Кувейт и Ирак.