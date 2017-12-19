Корабль «Союз» с новым экипажем состыковался с МКС

Москва, 19 декабря. К Международной космической станции пристыковался пилотируемый корабль «Союз МС-07» с экипажем. По словам представителя государственной корпорации «Роскосмос», корабль пристыковался в автоматическом режиме.

Таким образом на МКС прибыли российский космонавт Антон Шкаплеров, астронавт японского космического агентства JAXA Норишиге Канаи и американец Скотт Тингл.

На борту «Союза МС-07» доставили хоккейную шайбу и уменьшенную копию Кубка Гагарина — символику Континентальной хоккейной лиги, передает РИА Новости.

Миссия на МКС продлится 122 дня. В течение этого срока будет проведен по крайней мере один выход в открытый космос, прием грузовых кораблей от Роскосмоса и NASA, а также научные эксперименты.

Напомним, ранее в Центре подготовки космонавтов рассказали, что в течение 2018 года российские космонавты на Международной космической станции совершат три выхода в открытый космос.