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Песков о допуске россиян на Паралимпиаду: Наши герои не заслуживают несправедливого отношения
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    Песков о допуске россиян на Паралимпиаду: Наши герои не заслуживают несправедливого отношения

    12:33  19 Декабря 2017  /обновлено: 12:35  19 Декабря 2017
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    Песков о допуске россиян на Паралимпиаду: Наши герои не заслуживают несправедливого отношения

    Москва, 19 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал героями российских паралимпийцев, подчеркнув, что они не заслуживают несправедливого к себе отношения. 

    Об этом представитель Кремля заявил, комментируя рассмотрение в Международном паралимпийском комитете (IPC) вопроса о допуске российской сборной на Паралимпиаду в Пхенчхане.

    «Следим, ждем, смотрим. Безусловно, хотелось бы надеяться на лучшее, конечно же, наши паралимпийцы, наши герои не заслуживают несправедливого отношения к себе», — сказал он.

    Накануне глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил, что IPC примет примерно такое же решение по участию российских спортсменов в Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане, какое ранее вынес Международный олимпийский комитет (МОК) в отношении российских олимпийцев.

    Автор: Алексей Громов
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    #паралимпийцы #песков #паралимпиада #пхенчхан
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