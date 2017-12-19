Песков о допуске россиян на Паралимпиаду: Наши герои не заслуживают несправедливого отношения

Москва, 19 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал героями российских паралимпийцев, подчеркнув, что они не заслуживают несправедливого к себе отношения.

Об этом представитель Кремля заявил, комментируя рассмотрение в Международном паралимпийском комитете (IPC) вопроса о допуске российской сборной на Паралимпиаду в Пхенчхане.

«Следим, ждем, смотрим. Безусловно, хотелось бы надеяться на лучшее, конечно же, наши паралимпийцы, наши герои не заслуживают несправедливого отношения к себе», — сказал он.

Накануне глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил, что IPC примет примерно такое же решение по участию российских спортсменов в Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане, какое ранее вынес Международный олимпийский комитет (МОК) в отношении российских олимпийцев.