Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Россия поддерживает стабилизацию ситуации на Балканах — Путин
Экономика
Песков заявил, что не владеет информацией о ситуации с бюджетом Севастополя
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Песков заявил, что не владеет информацией о ситуации с бюджетом Севастополя

    12:27  19 Декабря 2017  /обновлено: 12:27  19 Декабря 2017
    183

    Песков заявил, что не владеет информацией о ситуации с бюджетом Севастополя

    Москва, 19 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обладают информации об отказе депутатов Заксобрания Севастополя принять бюджет на будущие три года из-за сокращения их зарплат. 

    СМИ сообщили ранее, что финансирование депутатов Севестополя в проекте бюджете сокращается на 33 млн рублей, на фоне чего Заксобрание отказывается принимать региональный бюджет. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, отметив, что не осведомлен. 

    «Я просто не знаю, что это за ситуация, я первый раз об этом слышу, я поэтому ничего не могу вам сказать», — сказал Песков. 

    Напомним, что ранее крымские власти решили отсрочить взимание курортного сбора до 2019 года, предложив внести некоторые коррективы в эксперимент. 

    Песков заявил, что не владеет информацией о ситуации с бюджетом Севастополя

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #песков #крым #севастополь
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть