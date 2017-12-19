Песков заявил, что не владеет информацией о ситуации с бюджетом Севастополя

Москва, 19 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обладают информации об отказе депутатов Заксобрания Севастополя принять бюджет на будущие три года из-за сокращения их зарплат.

СМИ сообщили ранее, что финансирование депутатов Севестополя в проекте бюджете сокращается на 33 млн рублей, на фоне чего Заксобрание отказывается принимать региональный бюджет. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, отметив, что не осведомлен.

«Я просто не знаю, что это за ситуация, я первый раз об этом слышу, я поэтому ничего не могу вам сказать», — сказал Песков.

Напомним, что ранее крымские власти решили отсрочить взимание курортного сбора до 2019 года, предложив внести некоторые коррективы в эксперимент.