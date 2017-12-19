Крушение Ан-2 в Нарьян-Маре: стали известны подробности ЧП
Нарьян-Мар, 19 декабря. Стали известны подробности крушения легкого самолета Ан-2 в Нарьян-Маре. Жертвами ЧП стали три человека, среди них есть ребенок.
Как стало известно ФАН, самолет вылетал из аэропорта Нарьян-Мара и должен был выполнить рейс в Харуту.
При взлете воздушное судно неожиданно начало терять высоту, после чего самолет совершил жесткую посадку в аэропорту.
Источник уточнил, что Ан-2 принадлежит Нарьянмарскому объединенному авиаотряду. На борту «кукурузника» было 13 пассажиров и двое летчиков.