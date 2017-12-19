Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Россия поддерживает стабилизацию ситуации на Балканах — Путин
Происшествия
Крушение Ан-2 в Нарьян-Маре: стали известны подробности ЧП
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Крушение Ан-2 в Нарьян-Маре: стали известны подробности ЧП

    12:12  19 Декабря 2017  /обновлено: 12:50  19 Декабря 2017
    986

    Крушение Ан-2 в Нарьян-Маре: стали известны подробности ЧП
    Нарьян-Мар, 19 декабря. Стали известны подробности крушения легкого самолета Ан-2 в Нарьян-Маре. Жертвами ЧП стали три человека, среди них есть ребенок.

    Как стало известно ФАН, самолет вылетал из аэропорта Нарьян-Мара и должен был выполнить рейс в Харуту.

    При взлете воздушное судно неожиданно начало терять высоту, после чего самолет совершил жесткую посадку в аэропорту.

    Источник уточнил, что Ан-2 принадлежит Нарьянмарскому объединенному авиаотряду. На борту «кукурузника» было 13 пассажиров и двое летчиков. 

     

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #самолет #ан-2 #нао #нарьян-мар
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть