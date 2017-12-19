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Политика
Россия поддерживает стабилизацию ситуации на Балканах — Путин
Политика
Кремль отметил «имперский характер» стратегии нацбезопасности США
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    Кремль отметил «имперский характер» стратегии нацбезопасности США

    12:37  19 Декабря 2017  /обновлено: 12:37  19 Декабря 2017
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    Кремль отметил «имперский характер» стратегии нацбезопасности США

    Москва, 19 декабря. В Кремле изучают новую стратегию национальной безопасности США, однако уже очевиден «имперский характер» этого документа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков на встрече с журналистами констатировал, что новая стратегия нацбезопасности США представляется из себя «достаточной объемный» документ. Пресс-секретарь президента России обратил внимание, что материалы требуют внимательного изучения, что и планируют сделать все соответствующие ведомства страны.

    При этом представитель Кремля отметил, что бегло ознакомился с документом. Он подчеркнул, что в тех частях американской стратегии, где упоминается Россия, «налицо имперский характер документа».

    «Налицо нежелание отказываться от однополярного мира, причем настойчивое нежелание, неприятие многополярного мира», — заключил Песков.

    Кремль отметил «имперский характер» стратегии нацбезопасности США

    Ранее советник президента США Дональда Трампа Герберт Макмастер заявил, что американцы могут начать терять уверенность в себе из-за России.

    Автор: Катерина Тимошенская
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