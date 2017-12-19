Кремль отметил «имперский характер» стратегии нацбезопасности США

Москва, 19 декабря. В Кремле изучают новую стратегию национальной безопасности США, однако уже очевиден «имперский характер» этого документа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков на встрече с журналистами констатировал, что новая стратегия нацбезопасности США представляется из себя «достаточной объемный» документ. Пресс-секретарь президента России обратил внимание, что материалы требуют внимательного изучения, что и планируют сделать все соответствующие ведомства страны.

При этом представитель Кремля отметил, что бегло ознакомился с документом. Он подчеркнул, что в тех частях американской стратегии, где упоминается Россия, «налицо имперский характер документа».

«Налицо нежелание отказываться от однополярного мира, причем настойчивое нежелание, неприятие многополярного мира», — заключил Песков.

Ранее советник президента США Дональда Трампа Герберт Макмастер заявил, что американцы могут начать терять уверенность в себе из-за России.