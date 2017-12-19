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Политика
Россия поддерживает стабилизацию ситуации на Балканах — Путин
Политика
Кремль анонсировал встречу Путина с руководителями спецслужб СНГ
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    Кремль анонсировал встречу Путина с руководителями спецслужб СНГ

    12:23  19 Декабря 2017  /обновлено: 12:23  19 Декабря 2017
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    Кремль анонсировал встречу Путина с руководителями спецслужб СНГ

    Москва, 19 декабря. Президент РФ Владимир Путин во вторник встретится с руководителями органов безопасности и спецслужб СНГ, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Путин встретится с руководителями органов безопасности и спецслужб государств-участников СНГ, которые также работают сейчас в Москве», — приводит его слова РИА Новости.

    По словам Пескова, это не первая встреча такого характера: российский президент придает особое значение взаимодействию со странами СНГ в сфере безопасности. Пресс-секретарь также отметил, что на встрече руководители органов безопасности и спецслужб расскажут Путину о своей работе.

    Напомним, ранее в ходе большой пресс-конференции 14 декабря президент РФ Владимир Путин анонсировал неформальную встречу лидеров стран СНГ.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #безопасность #снг
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