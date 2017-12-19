Кремль анонсировал встречу Путина с руководителями спецслужб СНГ

Москва, 19 декабря. Президент РФ Владимир Путин во вторник встретится с руководителями органов безопасности и спецслужб СНГ, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Путин встретится с руководителями органов безопасности и спецслужб государств-участников СНГ, которые также работают сейчас в Москве», — приводит его слова РИА Новости.

По словам Пескова, это не первая встреча такого характера: российский президент придает особое значение взаимодействию со странами СНГ в сфере безопасности. Пресс-секретарь также отметил, что на встрече руководители органов безопасности и спецслужб расскажут Путину о своей работе.

Напомним, ранее в ходе большой пресс-конференции 14 декабря президент РФ Владимир Путин анонсировал неформальную встречу лидеров стран СНГ.