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Установлены личности погибших при крушении Ан-2 в Нарьян-Маре
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    Установлены личности погибших при крушении Ан-2 в Нарьян-Маре

    12:13  19 Декабря 2017  /обновлено: 12:13  19 Декабря 2017
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    Установлены личности погибших при крушении Ан-2 в Нарьян-Маре

    Нарьян-Мар, 19 декабря. Установлены личности погибших при крушении легкомоторного самолета Ан-2 в воздушной гавани «Нарьян-Мар». 

    По информации Федерального агентства новостей, установлены личности двоих погибших в авиакатастрофе — Алла Ч. (возраст уточняется) и Сергей Г. 2013 года рождения.

    В настоящее время устанавливается личность третьей жертвы. 

    Напомним, во вторник, 19 декабря, самолет Ан-2 рухнул в аэропорту Нарьян-Мара. На борту воздушного судна находились 13 пассажиров и двое пилотов. 

    В настоящее время выясняются причины трагедии. 

    На месте работают экстренные службы. 

    Автор: Дана Балан
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    #крушение #ан-2 #нарьян-мар
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