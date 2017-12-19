Установлены личности погибших при крушении Ан-2 в Нарьян-Маре

Нарьян-Мар, 19 декабря. Установлены личности погибших при крушении легкомоторного самолета Ан-2 в воздушной гавани «Нарьян-Мар».

По информации Федерального агентства новостей, установлены личности двоих погибших в авиакатастрофе — Алла Ч. (возраст уточняется) и Сергей Г. 2013 года рождения.

В настоящее время устанавливается личность третьей жертвы.

Напомним, во вторник, 19 декабря, самолет Ан-2 рухнул в аэропорту Нарьян-Мара. На борту воздушного судна находились 13 пассажиров и двое пилотов.

В настоящее время выясняются причины трагедии.

На месте работают экстренные службы.