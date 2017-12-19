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Политика
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Украина
Саакашвили — на шашлыки: радикалы недовольны участием иностранцев в Майдане
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    Саакашвили — на шашлыки: радикалы недовольны участием иностранцев в Майдане

    12:17  19 Декабря 2017  /обновлено: 12:17  19 Декабря 2017
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    Саакашвили — на шашлыки: радикалы недовольны участием иностранцев в Майдане

    Киев, 19 декабря. Бывший участник АТО, националист Дмитрий Корчинский высказал мнение, что во главе уличных протестов в Киеве должны стоять только этнические украинцы.

    В своем посте на Facebook Корчинский заявил, что среди членов «Оппозиционного блока» наибольшее раздражение у него вызывает депутат Верховной рады Вадим Новинский, который «неизвестно как вымутил украинское гражданство» и теперь «смеет поучать украинцев и даже писать законы, по которым украинцы должны жить на Украине».

    Кроме того, радикал недоволен участием иностранцев в уличных протестах, вновь охвативших Киев. Протест до сих пор не стал массовым, потому что «наглые иностранцы, которые коноводят, отталкивают потенциальных сторонников и вызывают раздражение», уверен радикал.

    «Только украинец имеет право бить украинского национального гвардейца. Только украинец имеет право унижать украинца, даже самого подлого, например, прокурора», — призывает Корчинский.

    Он добавил, что «иностранцам вроде Саакашвили следует готовить шашлыки».

    Автор: Юлия Кошкина
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    #украина #националисты #корчинский
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