Киев, 19 декабря. Бывший участник АТО, националист Дмитрий Корчинский высказал мнение, что во главе уличных протестов в Киеве должны стоять только этнические украинцы.

В своем посте на Facebook Корчинский заявил, что среди членов «Оппозиционного блока» наибольшее раздражение у него вызывает депутат Верховной рады Вадим Новинский, который «неизвестно как вымутил украинское гражданство» и теперь «смеет поучать украинцев и даже писать законы, по которым украинцы должны жить на Украине».

Кроме того, радикал недоволен участием иностранцев в уличных протестах, вновь охвативших Киев. Протест до сих пор не стал массовым, потому что «наглые иностранцы, которые коноводят, отталкивают потенциальных сторонников и вызывают раздражение», уверен радикал.

«Только украинец имеет право бить украинского национального гвардейца. Только украинец имеет право унижать украинца, даже самого подлого, например, прокурора», — призывает Корчинский.

Он добавил, что «иностранцам вроде Саакашвили следует готовить шашлыки».