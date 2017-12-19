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Эксперты назвали 10 самых продаваемых автомобилей 2017 года
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    Эксперты назвали 10 самых продаваемых автомобилей 2017 года

    12:49  19 Декабря 2017  /обновлено: 12:50  19 Декабря 2017
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    Названы 10 самых продаваемых автомобилей в России

    Москва, 19 декабря. За 11 месяцев 2017 года в России было продано более 1,4 млн новых автомобилей. Это почти на 12% выше показателей прошлого года.

    По словам известного алтайского автомобильного блогера Александра Михельсона, российский авторынок, достигший дна в 2016 году, успешно подымается с колен. Окончательные итоги года будут представлены Ассоциацией европейского бизнеса в январе. Однако список самых продаваемых автомобилей вряд ли сильно изменится, считает Михельсон.

    Так, лидером рейтинга бестселлеров уходящего года стала южнокорейская Kia Rio. За 11 месяцев 2017 года было продано более 90 тысяч автомобилей. Как отмечает эксперт, Kia Rio удалось сместить с первого места лидера прошлого года Hyundai Solaris, несмотря на то, что у обеих машин одна и та же платформа.

    Названы 10 самых продаваемых автомобилей в России

    На втором месте оказалась отечественная Lada Granta. За последний год автодилерам удалось продать 83 384 экземпляра автомобиля. Причина такой популярности — самая низкая цена, уверен Михельсон.

    «Подобные машины будут всегда востребованы, так как купить другой новый авто за 400 тыс. рублей вы не сможете», — цитирует эксперта «Комсомольская правда».

    Названы 10 самых продаваемых автомобилей в России

    На третью позицию угодила еще одна «россиянка» Lada Vesta с показателем в 69 336 проданных автомобилей. Большой рост продаж Михельсон связывает с выходом универсала SW, который вызывает большой интерес у автомобилистов.

    Названы 10 самых продаваемых автомобилей в России

    На четвертую позицию попал южнокорейский автомобиль Hyundai Solaris (63 673), который прошлые два года был безусловным лидером данного рейтинга. По словам эксперта, продажи упали из-за смены поколений модели. Кроме того, производитель сильно поднял стоимость авто, которое раньше «подкупало» своей дешевизной.

    Названы 10 самых продаваемых автомобилей в России

    Пятое место занял Hyundai Creta (49 406).

    «Машина, что называется, «стрельнула». Creta моментально начала очень хорошо покупаться и вскоре стала самым продаваемым городским кроссовером в России», — прокомментировал эксперт.

    Названы 10 самых продаваемых автомобилей в России

    На шестом месте оказался немецкий седан Volkswagen Polo (42944). У модели есть шанс подняться в рейтинге в будущем году, так как создатели планируют выпустить новое поколение Polo, поделился своими мыслями Михельсон.

    Названы 10 самых продаваемых автомобилей в России

    На седьмое место попал Renault Duster (39012). Эта модель стабильно попадает в топ-10 самых продаваемых автомобилей в России. В 2018 году ожидается выход нового поколения Duster, которое порадует автолюбителей приличным салоном и приятной ценой.

    Названы 10 самых продаваемых автомобилей в России

    Восьмая строчка и еще одна российская модель Lada Largus (30090). Как отмечает эксперт, Largus является не только полным прототипом Renault Logan MCV, но и самым бюджетным автомобилей рейтинга. Базовая комплектация обойдется всего в 500 тысяч рублей.

    Названы 10 самых продаваемых автомобилей в России

    На девятое место попал автомобиль Toyota RAV4 (29740), который является одним из самых дорогих в списке, а на десятое — Lada Xray (29583), которая даже при наличии приличного ценника смогла снискать любовь россиян.

    Названы 10 самых продаваемых автомобилей в России

    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #kia #lada #авто #renault #hyundai #бестеселлеры
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