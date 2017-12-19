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Федеральный судья в США потерял пост из-за обвинений в домогательствах
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    Федеральный судья в США потерял пост из-за обвинений в домогательствах

    13:02  19 Декабря 2017  /обновлено: 13:02  19 Декабря 2017
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    Федеральный судья в США потерял пост из-за обвинений в домогательствах

    Вашингтон, 19 декабря. Федеральный судья в США  ушел в отставку из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Претензии к Алексу Козинскому предъявили порядка 15 женщин. 

    Сам Козинский считает, что они просто неверно истолковали его «чувство юмора и привычку откровенно разговаривать». Я, возможно, не помню особых проблем, с которыми сталкивались женщины на рабочем месте, - признался он.

    При этом, как уточняет Федерал Пресс, судья все же принес свои извинения, подчеркнув, что никогда не хотел доставить дискомфорт кому-либо из своих служащих.

    По данным The Washington Post, Козинскому 67 лет. Решение об отставке он принял самостоятельно, так как не смог оставаться в занимаемой должности и одновременно «участвовать в этой битве».

    Ранее стало известно об обвинениях в домогательствах создателя группы Kiss Джина Симмонса, сообщает телеканал 360. Однако музыкант эти обвинения отверг и заявил о намерении защищаться от этих «ложных обвинений».
     

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #домогательства #судья
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