Федеральный судья в США потерял пост из-за обвинений в домогательствах

Вашингтон, 19 декабря. Федеральный судья в США ушел в отставку из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Претензии к Алексу Козинскому предъявили порядка 15 женщин.

Сам Козинский считает, что они просто неверно истолковали его «чувство юмора и привычку откровенно разговаривать». Я, возможно, не помню особых проблем, с которыми сталкивались женщины на рабочем месте, - признался он.

При этом, как уточняет Федерал Пресс, судья все же принес свои извинения, подчеркнув, что никогда не хотел доставить дискомфорт кому-либо из своих служащих.

По данным The Washington Post, Козинскому 67 лет. Решение об отставке он принял самостоятельно, так как не смог оставаться в занимаемой должности и одновременно «участвовать в этой битве».

Ранее стало известно об обвинениях в домогательствах создателя группы Kiss Джина Симмонса, сообщает телеканал 360. Однако музыкант эти обвинения отверг и заявил о намерении защищаться от этих «ложных обвинений».

