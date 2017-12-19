Лавров открыл мемориальную доску послу РФ в Турции Карлову

Москва, 19 декабря. Министр иностранных дел России Сергей Лавров открыл мемориальную доску Герою России, послу РФ в Турции Андрею Карлову, который был застрелен 19 декабря прошлого года в Анкаре.

«Посол Карлов был товарищем, был близким другом, был одним из лучших наших дипломатов. Незадолго до его смерти мы были в Турции, Андрей принимал президента России и получил очень высокую оценку за свой беззаветный труд», — заявил министр в ходе церемонии открытия мемориальной доски.

По словам Лаврова, Карлов всегда оставался человечным, добрым, отзывчивым, доброжелательным человеком. Он всегда был готов помочь другим.

Министр также отметил, что Карлов внес существенный вклад во всех направлениях работы, где ему пришлось трудиться.

Как отмечает «ФедералПресс», мемориал памяти Карлова установили по адресу: улица Петрозаводская, дом 24, корпус 2. Именно в этом доме жил посол РФ в Турции в последние годы.