Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Россия поддерживает стабилизацию ситуации на Балканах — Путин
Политика
Лавров открыл мемориальную доску послу РФ в Турции Карлову
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Лавров открыл мемориальную доску послу РФ в Турции Карлову

    12:02  19 Декабря 2017  /обновлено: 12:02  19 Декабря 2017
    350

    Лавров открыл мемориальную доску послу РФ в Турции Карлову

    Москва, 19 декабря. Министр иностранных дел России Сергей Лавров открыл мемориальную доску Герою России, послу РФ в Турции Андрею Карлову, который был застрелен 19 декабря прошлого года в Анкаре.

    «Посол Карлов был товарищем, был близким другом, был одним из лучших наших дипломатов. Незадолго до его смерти мы были в Турции, Андрей принимал президента России и получил очень высокую оценку за свой беззаветный труд», — заявил министр в ходе церемонии открытия мемориальной доски.

    По словам Лаврова, Карлов всегда оставался человечным, добрым, отзывчивым, доброжелательным человеком. Он всегда был готов помочь другим.

    Министр также отметил, что Карлов внес существенный вклад во всех направлениях работы, где ему пришлось трудиться.

    Как отмечает «ФедералПресс», мемориал памяти Карлова установили по адресу: улица Петрозаводская, дом 24, корпус 2. Именно в этом доме жил посол РФ в Турции в последние годы.

    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #лавров #карлов #мемориал
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть