Военная провокация в Донбассе станет фатальной ошибкой Киева — эксперт

Москва, 19 декабря. Текущее военное обострение в Донбассе планомерно вытекает из политики украинских властей, заявил ведущий и журналист Армен Гаспарян.

«Киевские власти постоянно говорят о том, что их по большому счету не волнует никакой минский формат, что они собираются проводить зачистку в Донбассе, готовы принять закон, который изолирует все население Донбасса минимум на 25 лет от общественной жизни», — отметил эксперт.

По мнению Гаспаряна, Киев устроит «очередной раунд эскалации насилия в Донбассе ближе к президентским выборам».

Журналист заявил, что в Раде существует «очень модна теория» о том, что якобы таким способом Киев сможет «сокрушить всю русскую государственность», пишет «ПолитНавигатор».

Он решительно подчеркнул, что «военная провокация станет фатальной ошибкой украинского руководства».

Напомним, минувшей ночью ВСУ обстреляли районы населенных пунктов Стаханов и Первомайск Луганской народной республики.