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Политика
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Украина
Военная провокация в Донбассе станет фатальной ошибкой Киева — эксперт
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    Военная провокация в Донбассе станет фатальной ошибкой Киева — эксперт

    12:28  19 Декабря 2017  /обновлено: 12:28  19 Декабря 2017
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    Военная провокация в Донбассе станет фатальной ошибкой Киева — эксперт

    Москва, 19 декабря. Текущее военное обострение в Донбассе планомерно вытекает из политики украинских властей, заявил ведущий и журналист Армен Гаспарян.

    «Киевские власти постоянно говорят о том, что их по большому счету не волнует никакой минский формат, что они собираются проводить зачистку в Донбассе, готовы принять закон, который изолирует все население Донбасса минимум на 25 лет от общественной жизни», — отметил эксперт.

    По мнению Гаспаряна, Киев устроит «очередной раунд эскалации насилия в Донбассе ближе к президентским выборам». 

    Журналист заявил, что в Раде существует «очень модна теория» о том, что якобы таким способом Киев сможет «сокрушить всю русскую государственность», пишет «ПолитНавигатор»

    Военная провокация в Донбассе станет фатальной ошибкой Киева — эксперт

    Он решительно подчеркнул, что «военная провокация станет фатальной ошибкой украинского руководства».

    Напомним, минувшей ночью ВСУ обстреляли районы населенных пунктов Стаханов и Первомайск Луганской народной республики. 

    Автор: Дана Балан
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    #днр #киев #донбасс #украина #грузия #гаспарян
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